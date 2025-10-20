Rigoletto will seine Tochter Gilda um jeden Preis vor dem übergriffigen Herzog schützen – doch seine Rache schlägt in die grausamste aller Niederlagen um: Nicht der Herzog, sondern Gilda fällt ihr zum Opfer. Ist das die Erfüllung des schauerlichen Fluchs, der zu Beginn über Rigoletto verhängt wurde? Verdi verbindet die düstere Wucht eines Rachethrillers mit der Tragik einer bedingungslosen, aber einseitigen Liebe – und entwirft zugleich ein brisantes Politdrama, das Jossi Wieler und Sergio Morabito in ihrer Inszenierung in den Mittelpunkt rücken.