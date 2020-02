Rikas

Ladies and Gentlemen - and now it's Showtime!

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Showtime" im Oktober 2019 und darauffolgenden ausverkauften Shows, kommen Rikas 2020 mit dem zweiten Teil ihrer „Showtime" Tour zurück für 12 weitere Shows - „Zugabe" also!

Entertainment wird bei den vier Schwaben groß geschrieben. Sombreros? Matrosenkostüme? Boyband-Choreografien? Klar doch! Die vier sind offen für alles, was Spaß macht. Und sie wissen, wie schmal der Grat zwischen Coolness und Lächerlichkeit ist. Aber genau darum geht es: um den Tanz auf Messers Schneide, so formvollendet und stilvoll wie möglich, am besten mit Salto und Pirouette.

Derart lässigen Soul-Pop hat man aus Deutschland lange nicht gehört. Das Schwierige leicht klingen lassen. Die Songs von Rikas machen einen Abend ohne Plan, einen Film ohne Plot im Handumdrehen zu etwas Unvergesslichem. Melodien wie Stevie Wonder, der Pop-Drive von Phoenix, die Selbstironie eines Jarvis Cocker. Dazu so viel Souveränität, dass man sich fragt, woher, zum Teufel, haben die Jungs die?

Get ready for Showtime - part two!

Das Konzert von Rikas im Im Wizemann in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.