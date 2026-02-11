Rilke: Reisen, Reime und Romanzen

»Lyrik ist nicht schwyrik« mit Christian Muggenthaler

Unlängst war sein 150. Geburtstag – und dabei ist er keinen Tag älter als gestern. In der Reihe »Lyrik ist nicht schwyrik« begegnen wir erneut den immergrünen Gedichten von Rainer Maria Rilke: Der Germanist Christian Muggenthaler schaut sich zusammen mit dem Publikum Gedichte des Autors an und gemeinsam werden in einer literarischen Abenteuerreise Sprache und Hintergründe der einzelnen Texte ausgeleuchtet. Rilkes Leben war ein dauerndes Unterwegssein. Und wir reisen ihm nach: Prag, Worpswede, Paris, Rom und viele weitere Stationen werden besucht auf der Landkarte der Suche nach dem Ich. Und gefunden werden zauberhafte Gedichte …