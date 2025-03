RIN & SCHMYT - NO PHONES ALLOWED OPEN AIR 2025

RIN & Schmyt machen am 01.08.2025 mit ihrer ‚No Phones Allowed‘-Tour Halt in Ludwigsburg und bringen ihr einzigartiges Live-Erlebnis auf die Open-Air-Bühne des Residenzschlosses. Es handelt sich um eine vollständig handyfreie Show, bei der die Kameras am Einlass abgeklebt werden. Dadurch soll der Fokus ganz auf der Musik, der Kunst und den Emotionen liegen – ohne Ablenkung durch Smartphones. Mit Hits wie „Athen“, „Gift“ und „Sternenstaub“ haben RIN & Schmyt bereits ihre musikalische Harmonie bewiesen, und nun setzen sie ihre Zusammenarbeit in einem besonderen Konzertformat fort. Die Zuschauer erwartet ein intensives, ungestörtes Live-Erlebnis, das sich ganz auf die Performance der Künstler konzentriert.