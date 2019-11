Rin

Rin - von Bietigheim-Bissingen an die Spitze der HipHop-Charts! Moderner HipHop, ein bisschen Autotune, ein bisschen Synthesizer, leicht abgespacte Refrains - mit Hits wie "Bros", "Bianco", "Monica Belluci" macht sich Rin gerade einen großen Namen in der Szene.

Nach Auftritten u.a. bei Rock am Ring oder Southside gibt sich Rin bei seinem Heimspiel in der Stuttgarter Schleyerhalle am 13. Dezember die Ehre.