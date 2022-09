Ring-Ring ist eine Fahrradklingel, die unglücklicherweise von ihrem Rahmen getrennt wird.

Verloren, aber mutig macht er sich auf den Weg zurück zu seinem Fahrrad. Das Schicksal führt ihn durch zauberhafte Landschaften, aber auch an gefährliche Orte voller seltsamer Kreaturen und unerwarteter Begegnungen. Ein liebenswertes Abenteuer voller heiterer, aber auch kniffliger Momente. Ob seine Suche belohnt wird, bleibt bis zum Schluss spannend. "Ring-Ring" basiert auf "Der Ring des Nibelungen" von Richard Wagner. Eine Suche nach Erlösung, aber jetzt interpretiert auf die einzigartige Lichtbende-Art. Ein Märchen voller visueller und musikalischer Entdeckungen. Die Musik von Ring-Ring wurde speziell für diese Aufführung arrangiert und komponiert für Akkordeon, Percussion und Live-Elektronik. Der echte Wagner-Fan wird die Leitmotive aus der Oper wiedererkennen, aber so fremdartig und überraschend wie die visuellen Erlebnisse in diesem Stück. Ein Märchen, dargestellt durch Licht und Schatten und Live-Musik nach Wagner.