Als der Ring verloren ging – Eine tierische Detektivgeschichte (8+)

von Marc Becker

Schon seit zwei Monaten herrscht Flaute im Detektivbüro der Detektivin Lisa Streng-Geheim. Nur ihr Assistent Pico – halb Mensch, halb Papagei – geht ihr mit seinem Geplapper mächtig auf den Keks. Bis plötzlich Peter in ihrem Büro steht und ganz aufgebracht von einem einmalig schönen Ring erzählt. Ausgerechnet auf einem Spaziergang durch den Urwald hat er ihn verloren. Gut, dass Pico nicht nur dummes Zeug plappert, sondern auch die Sprachen der Urwaldtiere spricht. Mit Oberspezialausrüstung im Gepäck, machen sie sich auf den Weg in den Urwald. Über Duftnoten und Füßeschaben finden sie heraus, dass die Ameisen den Ring als Schwimmbecken genutzt haben, trötend erzählt ihnen der Elefant, dass er ihn aufgesaugt und weggeprustet hat, lausend und mit viel Getöse unterhalten sie sich mit dem Affen und trauen sich am Ende sogar zum brüllenden Löwen.

In dieser tierischen Detektivgeschichte lernen wir nicht nur die Welt der tierischen Sprachen kennen, sondern erkennen auch, dass es höchste Zeit ist, das Verhältnis von Mensch und Tier grundsätzlich zu überdenken.