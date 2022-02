Gabor Vosteen, der „Flötenmann“

× Erweitern Karim Khawatmi Gabor Vosteen

Das „Festival der lachenden Töne“ in Neckarsulm startet im März 2022 in die 15. Spielsaison. Wegen Corona musste das Musikcomedy-Festival 2021 um ein Jahr verschoben werden. Jetzt hat der Vorverkauf für das aktuelle Programm begonnen. Im Rahmen der Kulturreihe „Neckarsulm – hier spielt die Musik“ zeigen drei international renommierte Gruppen und ein Solokünstler musikalisch-komödiantische Spitzenleistungen auf höchstem Niveau. Die Künstler gastieren an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Josef-Lindemann-Saal der Städtischen Musikschule. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Beim Besuch der Konzerte sind die jeweils geltenden Corona-Regeln zu beachten.

Eintrittskarten für das „Festival der lachenden Töne“ gibt es ab sofort zum Preis von 14 Euro je Veranstaltung (ermäßigt elf Euro). Tickets können im Internet unter www.reservix.de und

www.hierspieltdiemusik.info bestellt oder in einer reservix-Vorverkaufsstelle direkt erworben werden. Dazu gehört auch die Buchhandlung Chardon, Marktstraße 10, in Neckarsulm.

Mit der Eintrittskarte können Besucher am Veranstaltungstag kostenlos den ÖPNV benutzen. Die Eintrittskarte gilt im gesamten Netzgebiet der Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehrs GmbH (HNV) als Fahrkarte und berechtigt als Kombi-Ticket zur kostenlosen Mitfahrt in Bussen und Bahnen. Der Fahrtantritt ist frühestens drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn möglich. Danach kann das Ticket bis Betriebsschluss als Fahrkarte genutzt werden.

Sein Talent als Ausnahmekünstler stellt Gabor Vosteen mit „The Fluteman Show“ am Samstag, 12. März, unter Beweis. Sein Markenzeichen ist das einzigartige Spiel auf bis zu fünf Blockflöten gleichzeitig. Gabor Vosteen ist Musiker und Komiker zugleich. Der „Flötenmann“ studierte Blockflöte an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, besuchte die Zirkusschule Budapest und tourte zwei Jahre lang mit dem Circus Roncalli.