World Class Vocal Harmony – Good Vibrations

Didier Linder – Bass

Jakob Stenberg – Tenor

Rasmus Krigström – Lead

Emanuel Roll – Bariton

Die Barbershop-Weltmeister aus Stockholm entführen Sie in eine neue Welt voller starker und sauberer Harmonien. Der Titel sagt alles: „Good Vibrations“ bedeutet gute Schwingungen – und das sowohl in der Musik als auch beim Publikum. Ringmasters, bekannt als schwedische Meister des A Cappella Gesangs, setzen mit ihrer neuen Show ihr Varieté-Format fort. Das Publikum kann sich auf Weltklasse-Barbershop-Arrangements freuen, die sich in einer Vielzahl von Stilen wie Musical, Jazz, Pop und Folk wiederfinden. Darüber hinaus zeigen die charmanten schwedischen Haudegen ihr Können auch in klassischen Stücken. Eine besondere Neuheit erwartet das deutschsprachige Publikum: Deutsche Lieder! Von „Mein kleiner grüner Kaktus“ über „In einem kühlen Grunde“ bis hin zu „Über den Wolken“ – Ringmasters lassen bekannte deutsche Melodien durch ihre einzigartige Barbershop-Interpretation neu aufleben.