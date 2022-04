Colours don't hurt

Wir holen die Sprüher-/ Street-Art-Szene für einen Abend von der Straße auf die Bühne und stellen uns gemeinsam die Frage, welche Bedeutung hat Graffiti für Städte heutzutage,

und werden die bunten Bilder im öffentlichen Raum eher als Ärgernis oder Aufwertung wahrgenommen? Dafür organisieren wir ein Live-Street-Art Battle, bei dem je zwei Teams 90 Minuten mit den Farben und Materialien ihrer Wahl gegeneinander antreten. Musikalisch begleitet werden die Battles von lokalen DJs und einer Moderatorin aus der Street-Art-Szene, welche ihrerseits für Stimmung sorgen.

Das Publikum entscheidet dann per Applausometer, welches der Teams zum Sieger, zur Siegerin gekürt wird und im Anschluss lassen wir den Abend mit einem Rap-Konzert und Hip Hop Sets ausklingen.

Ablauf:

18:00 Beginn des Live-Battles

19:30 Ende des Live-Battles

19:30 Publikums Entscheidung

20:00 Kürung der Sieger*innen

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Stuttgart.

–

Pinsa Platzreservierung in der Bar täglich ab 17:00 unter 017636731175 und take away.