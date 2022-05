Menschenwürden Zeiten der Krise

Ringseminar: Menschenwürde in Zeiten der Krise

In diesem Seminar geht es darum, sich gemeinsam über nichts weniger Gedanken zu machen als um das, was uns künftig wichtig sein sollte im Umgang mit unseren Mitmenschen, und welche die Rahmenbedingungen für eine „Gesellschaft des Anstands“ und eine „Politik der Würde“ wären und woran wir uns orientieren wollen, bei dem, was wir denken, sagen und tun.

