Ringvorlesung - Zukünfte gestalten - digitaler und nachhaltiger Wandel

Wie gelingt die digitale und nachhaltige Transformation? In der Ringvorlesung geben verschiedene in Heilbronn-Franken ansässige Organisationen aus Wissenschaft und Wirtschaft Einblicke in ihre Herausforderungen und Lösungsansätze.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung von Innovationen, die den digitalen Wandel vorantreiben, und deren nachhaltiger Ausgestaltung, z. B. in der Arbeitswelt, in der Produktion und im Dienstleistungssektor. Unter den Vortragenden finden sich Expertinnen und Experten aus Organisationen, die zu den wichtigsten Unternehmen bzw. Forschungseinrichtungen der Region zählen. Hierdurch werden wertvolle Einblicke in die Schwerpunkte, Erfahrungswerte und Expertisen verschiedener relevanter Akteure aus Heilbronn-Franken gegeben. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten öffentlich zugänglich.

Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung findet in Raum S.1.41 im Gebäude Bildungscampus 17 statt.