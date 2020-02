Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die für 2019 anberaumte Tour von RIPE & RUIN findet nun in 2020 statt!

Die Fans werden sich noch ein bisschen gedulden müssen. Das Alternative-Rock-Trio RIPE & RUIN hat angekündigt, seine ursprünglich für den Zeitraum vom 28. März 2019 bis zum 5. April 2019 geplante Tour um knapp ein Jahr zu verschieben!

Hintergrund sind die aktuellen Arbeiten am Album sowie die Überlegung, die für Ende 2019 anvisierte Veröffentlichung des Debüts zeitlich enger an die erste eigene Headliner-Tour zu koppeln. Die Band selbst dazu: „Leute. Bitte einmal hinsetzen und zuhören. Vor dem Hintergrund, dass wir unser kommendes Debütalbum maximal gut auf den Weg bringen wollen, werden wir die Termine für unsere Tour neu ansetzen. ALLE bereits von Euch gekauften Tickets werden natürlich ihre Gültigkeit behalten. Derzeit sind wir schwer damit beschäftigt, neue Tracks zu schreiben und mit neuen Sounds zu experimentieren. Wir möchten Euch zum Ende des Jahres ein echtes MONSTER anliefern. Und das werden wir!" Es gilt also: Die Venues für die Tour bleiben dieselben, die Termine haben sich geändert.