Riserva Moac (IT)

Patchanka World.

Riserva Moac sieht sich als musikalische „Reservat“ – ein Ort, an dem Grenzen fallen und Menschen durch Musik verbunden werden. Ihr Sound ist eine Mischung aus Weltmusik, Balkanmusik, irischer Musik und Patchanka, einer modernen Interpretation traditioneller Klänge. Die Band versteht ihre Musik als Werkzeug, um Mauern – ob real oder imaginär – einzureißen und für globale Brüderlichkeit einzutreten. Ihr Motto: „Babilonia“ als positiver Ort, an dem Menschen sich begegnen, respektieren und gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen.

Riserva Moac wurde 2003 in Bojano, einer kleinen Stadt etwa 80 km nordöstlich von Neapel in der italienischen Region Molise, gegründet. Der Name „Moac“ steht als Akronym für „Molise Oriente Africa Cuba“ – ein Symbol für die globale Verbundenheit, die die Band durch ihre Musik schaffen möchte. Ursprünglich als Folk-Rock-Band gestartet, mischte das Kollektiv von Anfang an lokale Musiktraditionen mit Rock-Elementen. Mittlerweile sind ihre Einflüsse noch vielfältiger: von Hip-Hop über Balkanbeat bis hin zu Polka, Jazz und irischer Musik. Die Band singt nicht nur auf Italienisch, sondern auch in lokalen Dialekten, die sie als Brücke zu kulturellen Traditionen und zur Geschichte Süditaliens versteht.

Die Band ist bekannt für ihre lebendigen Live-Auftritte und hat bereits in vielen europäischen Ländern (Frankreich, Schweiz, Niederlande, Deutschland, Österreich) sowie in den USA getourt. Riserva Moac setzt sich für soziale Themen ein und versteht ihre Musik als Mittel, um auf Missstände aufmerksam zu machen und Menschen zu verbinden. Die Band gilt als eine der wichtigsten Vertreter der italienischen Weltmusik-Szene.

Bisher hat Riserva Moac vier offizielle Alben veröffentlicht: Bienvenido (2005) La musica dei popoli (2009) Babilonia (2015) Tintilia Gran Riserva (2019). 2025 erschien die neue Single „Revolution“.