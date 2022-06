Risiken und Nebenwirkungen

88 Minuten | FSK 6 | deutsche Originalfassung

Punktgenau inszenierte Komödie, die ungemein witzig und bissig das Netz um ihre vier brillant besetzten Akteur:innen zusammenzieht. Ein hochgradig unterhaltendes komödiantisches Katz-und-Maus-Spiel. Nicht zuletzt kann der Film aber auch auf die Spielfreude seiner exzellenten Schauspielriege vertrauen.

Bei der Pilateslehrerin Kathrin wird nach einer Vorsorgeuntersuchung ein Nierenleiden festgestellt. Nun braucht sie dringend eine neue Niere. Ihr Mann Arnold käme als Spender in Frage. Doch ganz so einfach ist es für ihn nicht. Der vielbeschäftigte Architekt hat Bedenken, steckt mitten in einem Großprojekt und erwägt sogar, sich zu weigern und damit seine Ehe aufs Spiel zu setzen. Die Situation spitzt sich zu, als sich ein gemeinsamer Freund als Spender anbietet. Diese Selbstlosigkeit wiederum ärgert dessen Ehefrau. Und so stehen bald zwei Ehen und die Freundschaft von vier Menschen auf der Kippe, als eine überraschende Wendung das Ganze abermals auf den Kopf stellt.