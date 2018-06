× Erweitern Risk

Ein Live-Gig mit Risk bedeutet ein breites musikalisches Spektrum von „Good Old Classic Rock“ bis hin zu aktuellen Pop-Rock Songs. Auch eigene Stücke sind hin und wieder im Programm zu finden. Nicht nur in und um Stuttgart sind die Jungs unterwegs, bereits zwei Mal tourten sie durch Wales, ein Highlight in der Bandgeschichte war auch ein Auftritt als Vorgruppe der legendären „Little River Band“.