"Rites and Wrongs" | Tanztheater TaTü

Eine Performance über Rituale & Verbindung.

20 Menschen. Eine Solidargemeinschaft? Sie performen: Rituale, die verbinden. Rituale, die verstören.

Wir üben sie. Wiederholen sie. Repeat. Ohne zu wissen, warum? Von Morgenritualen bis zu machtvollen Riten. Atmen. Singen. Marschieren?

Welche halten uns? Welche sollten wir ersetzen? Welche gefährden? Halten. (Los)lassen. Wiederholen. Rites and Wrongs setzt sich mit Ritualen auseinander – ihrer Kraft, ihren Widersprüchen, ihrem Potenzial für Solidarität und Widerstand.