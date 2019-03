Ritter Gluck im Glück oder Wir schmieden eine Oper

Mit Jörg Schade und Melanie Spitau (Sopran)

Pyrmonter Theater Companie

Mitglieder der sueddeutschen kammersinfonie

bietigheim in der Besetzung Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn

Der große Komponist Christoph-Willibald Gluck könnte zufrieden sein. Gerade hat ihm der Papst den „Orden vom goldenen Sporn“ verliehen und Willibald nennt sich jetzt „Ritter von Gluck“. Natürlich hat er sich sofort eine nagelneue Ritterrüstung zugelegt, die ihn aber doch arg beim Komponieren stört. Sein neues Werk „Orpheus und Euridice“ soll wieder ein Hit werden. Doch gerade für den Höhepunkt, den „Furientanz“, will ihm nichts Zündendes einfallen. Was tun? Aber Amor ist heimlich mit von der Partie und gemeinsam mit den Kindern und den Musikern des Bläserquintetts wird eifrig an einer richtig fetzigen Version gebastelt, in der es donnert und kracht! Willibald freut sich sehr: Ritter Gluck im Glück!