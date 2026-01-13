Gerade startet Ritter Lean seine ausverkaufte “Stell dir vor du warst nicht da” Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, bei der er vor 20.000 Fans sein Debütalbum “Stell dir vor” zeigt und schon geht es mit dem nächsten Ausrufezeichen weiter: “Die 2k26 Tour” verspricht größer und unvergesslicher zu werden, als alle Ritter Lean Shows zuvor.

Mit großen Hits, wie “Huso” feat. Ski Aggu oder dem Sommerhit “Dua Lipa”, sowie seinem ersten Studioalbum im Gepäck, füllt Ritter Lean aktuell ganze Hallen. Bis zur Tour 2026 wird da bestimmt noch der ein oder andere Ohrwurm releast…

Neben viralen und tanzbaren Hits wie “Outfit Check” und Features mit Chapo102 und Ski Aggu, erzählt der Rapper in seinen Songs über schonungslose Selbstreflexion eines Rappers, über die Idealisierung von Liebe und die unerbittliche Suche nach Akzeptanz durch Andere und sich selbst.