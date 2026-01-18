Ritter Lean – Die 2k26 Tour
Gerade ist Ritter Lean noch auf der ausverkauften “Stell dir vor du warst nicht da” Tour
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, bei der er vor 20.000 Fans sein
Debütalbum “Stell dir vor” zeigt und schon geht es mit dem nächsten Ausrufezeichen
weiter: “Die 2k26 Tour” verspricht größer und unvergesslicher zu werden, als alle
Ritter Lean Shows zuvor.
Mit dabei: Seine größten Hits wie “Huso” feat. Ski Aggu und der Sommerhit “Dua
Lipa”, sowie sein erstes Studioalbum voller Songs in ihrer persönlichsten und
authentischsten Weise. Neben viralen und tanzbaren Hits wie “Outfit Check” und
Features mit Chapo102 und Ski Aggu, erzählt der Rapper in seinen Songs über
schonungslose Selbstreflexion eines Rappers, über die Idealisierung von Liebe und
die unerbittliche Suche nach Akzeptanz durch Andere und sich selbst.