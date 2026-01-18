Ritter Lean – Die 2k26 Tour

Gerade ist Ritter Lean noch auf der ausverkauften “Stell dir vor du warst nicht da” Tour

durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, bei der er vor 20.000 Fans sein

Debütalbum “Stell dir vor” zeigt und schon geht es mit dem nächsten Ausrufezeichen

weiter: “Die 2k26 Tour” verspricht größer und unvergesslicher zu werden, als alle

Ritter Lean Shows zuvor.

Mit dabei: Seine größten Hits wie “Huso” feat. Ski Aggu und der Sommerhit “Dua

Lipa”, sowie sein erstes Studioalbum voller Songs in ihrer persönlichsten und

authentischsten Weise. Neben viralen und tanzbaren Hits wie “Outfit Check” und

Features mit Chapo102 und Ski Aggu, erzählt der Rapper in seinen Songs über

schonungslose Selbstreflexion eines Rappers, über die Idealisierung von Liebe und

die unerbittliche Suche nach Akzeptanz durch Andere und sich selbst.