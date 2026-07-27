Jörg Hilbert Rezitation, Laute & Renaissancegitarre

Fabian Strotmann Tenor

Dominik Schneider Flöte, Quinterne & Melodica

Die Zeit des Ritter Rost ist das Mittelalter! … Na ja, nicht ganz, denn es gibt dort Dinge wie fliegende Toaster, Telefon und Zauberspiegel-Internet. Auch die bekannte Ritter-Rost-Musik von Felix Janosa ist alles andere als nur altertümelnd. Im Gegenteil, sie ist vielfältig, modern und begeisternd – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Tenor Fabian Strotmann,

Flötist Dominik Schneider und der Ritter-Rost-Erfinder Jörg Hilbert selbst haben es sich zur Aufgabe gemacht, all das miteinander zu verbinden: Eine gelesene Geschichte von Ritter Rost, ganz alte Musik, ganz neue Musik und außerdem die Bilder aus den Büchern des beliebten Anti-Helden. In diesem Fall ist es die neue Geschichte „Ritter Rost und die drei Prinzessinnen“. Ein Kammerkonzert, an dem Kinder und Erwachsene gleichermaßen ihre Freude haben. Nur der Ernst, der muss leider draußen bleiben.

Konzert #52