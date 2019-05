Ritterfest - Burgfest auf der Blankenhorn

Im Gegensatz zu „herkömmlichen“ Burgfesten gibt es bei uns kein mittelalterliches Spektakel, an diesem Wochenende erfahren die Besucher viel Neues und Wissenswertes über die Burganlage Blankenhorn, das Leben auf der Burg, ihren Bau sowie die beteiligten Handwerker.

Natürlich werden an beiden Tagen kostenlose Burgführungen angeboten, in denen Sie die neuesten Erkenntnisse und Forschungsergebnisse hören, die Sanierung erleben und in die Geheimnisse unserer Burg eintauchen können.

Wir haben in Eigenregie viele Funktionsmodelle wie Tretradkran, Seilerei, Webstuhl oder Flaschenzug aufgebaut, an denen Sie selbst Hand anlegen und die mittelalterliche Technik ausprobieren können.

An unseren Infotischen zeigen wir, wie im Mittelalter gerechnet, vermessen und konstruiert wurde und welche Bautechniken die Handwerker damals benutzten.

Versuchen Sie es selbst, Sie werden erstaunt sein, welches Wissen im Mittelalter schon vorhanden war!

Es sind natürlich auch Ritter anwesend und demonstrieren ihre Ausrüstung und ihr Können.

Natürlich sind alle Attraktionen auch für Kinder geeignet!

Als besondere Attraktion sind den ganzen Tag auch 2 Minnesänger auf dem Burggelände und musizieren ganz im Sinne des ehemaligen Burgherrn und Minnesänger Gottfried von Neifen.

Die Bewirtung übernimmt wie in jedem Jahr der GSV Eibensbach.