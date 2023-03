Lichtenau kann dieses Jahr auf ein besonderes Jubiläum blicken: Da die 775-Jahr-Feier wegen Corona ausfiel, wird heuer eben das Schnapszahl-Jubiläum "777 Jahre Ersterwähnung von Lichtenau" gefeiert.

Des Anlasses nimmt sich auch der Verein Kulturschock e.V. an, der während der 5. Ritterspiele Lichtenau vom 29.4.-1.5. verschiedene Episoden der Ortsgeschichte lebendig darstellt.

Die Anfänge Lichtenaus im Jahr 1246 liegen in einer staufischen Burganlage zur Zeit der Auseinandersetzungen Friedrichs II. mit Papst und Welfen. Später gelangt der Ort zur Reichsstadt Nürnberg, wird mit Blutgerichtsbarkeit und Jahrmärkten privilegiert. Als Enklave im Ansbacher Territorium muß Lichtenau in der frühen Neuzeit als Kriegsziel der dortigen Markgrafen die mehrfache Zerstörung erdulden.

Stauferzeitliche Turnierritter, mittelalterliche Handwerker, Spielleute und Gaukler, Landsknechte des 16. Jahrhundert, insgesamt über 300 historisch gekleidete Darsteller wirken daran mit, die Vergangenheit hier wieder lebendig werden zu lassen.

Auf den Rezatauen vor den Mauern der Renaissancefestung befindet sich denn auch die weitläufige Zeltstadt der Darsteller. Hier wird das Leben der Kriegsknechte und Zivilpersonen von der Stauferzeit bis zum Dreißigjährigen Krieg lebendig. Sehen und riechen kann man es, wenn nach historischen Rezepten auf offenem Feuer gekocht wird und man hat hier die Möglichkeit, mal in ein Kettenhemd zu schlüpfen, oder sich im Bogenschießen und in Geschicklichkeitsspielen auszuprobieren. In der Burg indes haben Handwerker und Händler ihre Buden aufgestellt. Lautstark bearbeitet der Schmied rotglühendes Eisen, der Kürschner erklärt die Kunst des Lederpunzierens und die Weidenflechterin fertigt anmutige Korblaternen.

Verschiedene Spielleute und Barden, beispielsweile die Gruppe "Reikas Tanz" sorgen mit Liedern und historischen Melodien für Kurzweil, während Geschichtenerzählerin Patrizia mit ihren Sagen und Märchen Groß und Klein zu fesseln vermag.

Lichtenaus Geschichte ist auch mit kriegerischen Ereignissen verbunden und so werden die Darstellergruppen auch Gefechte zur Staufer- und der Landsknechtszeit, wie sie sich um Lichtenau zugetragen haben könnten, szenisch nachstellen.

Höhepunkt jedoch sind die Ritterturniere zu Pferde, für die dieses Jahr die "Württemberger Ritter", die schon zur Premiere 2017 dabei waren, gewonnen werden konnten. Prächtige Pferde und Reiter messen sich in verschiedenen reiterlichen Aufgaben. Doch auch die Knappen und Parsavanten tragen während des Turniers ihre Händel und Zwistigkeiten aus und verleihen dem Turniergeschehen damit eine Dramatik.

Feurig werden die Ritterspiele zum Abend hin, wenn die Reiter zum Nachtturnier laden und zu guter Letzt eine Feuershow den ereignisreichen Tag beschließt.

Die Veranstaltung wird veranstaltet vom Verein Kulturschock e.V. mit Unterstützung der Marktgemeinde Lichtenau sowie verschiedener Lichtenauer Vereine und Sponsoren. Weitere Infos www.ritterspiele-lichtenau.de