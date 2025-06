Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt

Abwechslungsreiches Programm beim Mittelalterlichen Spektakulum Angelbachtal.

Am zweiten Augustwochenende verwandelt sich der idyllische Park um das historische Wasserschloss in Angelbachtal-Eichtersheim wieder einmal in einen mittelalterlichen Jahrmarkt. Eines der ältesten, größten und schönsten Mittelalterfeste lockt die Besucher jeden Alters in das kleine Städtchen im Kraichgau. Sie werden auch dieses Jahr nicht enttäuscht werden!

Das Programm beim Mittelalterlichen Spektakulum Angelbachtal bietet garantiert für jeden Geschmack etwas. Ritterturnier, Schaukämpfe oder Feuershow, Zauberer und Gaukler, Musik von „Fabula Aetatis“ und „Drachenmond“, Puppentheater und Holzwurm-Circus, Handwerksdarbietungen, der riesige Markt, Bogenschießen für Kinder, Badehaus, Wasserguillotine und viele, viele weitere Attraktionen machen das stimmungsvolle Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis für Große und Klein!