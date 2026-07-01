Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt

bis

Schloss Eichtersheim Angelbachtal Schloßstraße 1, 74918 Angelbachtal

Abwechslungsreiches Programm beim Mittelalterlichen Spektakulum Angelbachtal.

 Am zweiten Augustwochenende verwandelt sich der idyllische Park um das historische Wasserschloss in Angelbachtal-Eichtersheim wieder einmal in einen mittelalterlichen Jahrmarkt. Eines der ältesten, größten und schönsten Mittelalterfeste lockt die Besucher jeden Alters in das kleine Städtchen im Kraichgau. Sie werden auch dieses Jahr nicht enttäuscht werden!

Das Programm beim Mittelalterlichen Spektakulum Angelbachtal bietet garantiert für jeden Geschmack etwas. Ritterturnier, Schaukämpfe oder Feuershow, Zauberer und Gaukler, Musik von „Fabula Aetatis“ und „Drachenmond“, Puppentheater und Holzwurm-Circus, Handwerksdarbietungen, der riesige Markt, Bogenschießen für Kinder, Badehaus, Wasserguillotine und viele, viele weitere Attraktionen machen das stimmungsvolle Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis für Große und Klein!

Info

Download.jpg
Schloss Eichtersheim Angelbachtal Schloßstraße 1, 74918 Angelbachtal
Märkte
bis
Google Kalender - Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt - 2026-08-08 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt - 2026-08-08 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt - 2026-08-08 11:00:00 Outlook iCalendar - Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt - 2026-08-08 11:00:00 ical
bis
Google Kalender - Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt - 2026-08-09 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt - 2026-08-09 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt - 2026-08-09 11:00:00 Outlook iCalendar - Ritterspiele mit mittelalterlichem Markt - 2026-08-09 11:00:00 ical

Tags