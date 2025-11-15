Ritual der Ruhe – mit Kakao zu innerer Balance

Bereits in den alten Kulturen Südamerikas wurde Kakao in besonderen Momenten des Innehaltens genutzt, als unterstützendes Element zur Stärkung von Körper und Geist.

In einer achtsamen Atmosphäre erleben wir die wohltuende Wirkung dieses naturbelassenen Getränks: Es kann helfen, zur Ruhe zu kommen,

Klarheit zu finden und den Blick nach innen zu richten. Die Teilnahme erfordert keine Vorkenntnisse,

lediglich Offenheit und ein leerer Magen (mind. 2 Stunden vorher nichts essen) werden empfohlen, um die Wirkung des Kakaos optimal zu spüren.

Bitte mitbringen: Matte / Yogamatte / Fell als Sitzunterlage, Lieblingstasse.