River in Transition

Installation, Fotografie, Skulptur, Film/Video, Sound.

Vernissage: Di, 24.09.2019, 19.30 Uhr

Öffnungszeiten: Mo-Sa 16.00-20.00 Uhr, So 14.00-18.00 Uhr

22 Studierende aus den vier Donau-Anrainerstaaten Bulgarien, Serbien, Österreich und Deutschland erforschten den Donauraum und sein verstecktes Erbe. Entstanden sind 12 künstlerische Positionen, die von Zeichnung über Film und Video hin zu Text, Performance und Installation reichen. Im Zentrum steht die Donau: ein Fluss so vielfältig, wie die verschiedenen Völker und Kulturen, die sich über Jahrtausende an ihren Ufern niederließen. Ihre Mythen, Lieder und Bräuche schaffen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, schlagen Brücken und bilden Mauern. Der Fluss verbindet sie und zwingt sie in wechselseitige Abhängigkeit.

Die Verdichtung der künstlerischen Arbeiten in der Ausstellung macht die Widersprüche von Konflikt und Harmonie erfahrbar: Das Wechselspiel von Konfrontation und Arrangement bildet ihren Leitfaden. Nach Ausstellungen in Ruse (BG) und Novi Sad (SRB), ist das Kunstzentrum Karlskaserne die dritte und vorletzte Station der Arbeiten auf ihrer Reise durch Europa. Abgeschlossen wird das Projekt mit der Ausstellung im Österreichischen Kulturquartier in Linz im November.