RIVER - Nina Feldgrill Quartett »Into Wild«

Stilistisch im Modern Jazz verwurzelt, öffnet »river« ein facettenreiches Klangbild zwischen virtuosen, energiegeladenen Ausbrüchen und zarten, balladesken Momenten, das ein spannendes und vielschichtiges Hörerlebnis garantiert.

Robert Unterköfler | saxophone

Nina Feldgrill | e-bass

Erik Asatrian | keys

Simon Springer | drums

Mit ihrer Formation »river« präsentieren die E-Bassistin Nina Feldgrill und der Saxophonist Robert Unterköfler ein Quartett, das sich als feste Größe in der österreichischen Jazzszene etabliert hat. Gemeinsam mit Erik Asatrian an den Keys und Simon Springer am Schlagzeug präsentieren die vier Musiker:innen Eigenkompositionen aller Bandmitglieder. Stilistisch im Modern Jazz verwurzelt, öffnet »river« den Raum für die individuellen künstlerischen Persönlichkeiten seiner Mitglieder. Das Ergebnis ist ein facettenreiches Klangbild zwischen virtuosen, energiegeladenen Ausbrüchen und zarten, balladesken Momenten, das ein spannendes und vielschichtiges Hörerlebnis garantiert.

Das Quartett veröffentlichte 2024 sein Debütalbum »Chameleon Circuit« beim internationalen Jazzlabel SkyDeck Music, gefolgt von einer EP in einer besonderen Kollaboration mit Jazzgröße Alex Sipiagin. Auch das 2025 für den Österreichischen Jazzpreis nominierte Album »Nina Feldgrill«, an dem »river« maßgeblich beteiligt ist, unterstreicht die künstlerische Präsenz der Formation.