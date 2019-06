× Erweitern Festplatte River Of Trance

Am 17. August Präsentieren wir euch in Eberbach (69412) River Of Trance

Mit dabei sind unter anderem:

Arman Jopp

Cosmic Girl

Jan van Ek

Sclaero

Sonority SLB

Boarding ist um 19 Uh, Abfahrt des Schiffes und somit beginn der Feier um 20 Uhr #Schiff #Neckar #Party

Geplant ist eine Fahrt auf dem Necker mit sehr geile Trance Beats bis ca 00 Uhr. Wir werden wohl gegen 00 Uhr kurz anlegen um die Leute die uns verlassen wollen gehen zu lassen. Im Anschluss drehen wir wieder und fahren nochmals ab, um den Morgen zum Tag zu machen. #Feier #Abend

Die Preise des Tickets liegen bei 27,50Euro inclusive den Fahrten. Zu Trinken bieten wir euch die Club Standards an #Vodka #Bier #Cola #Fanta #Osaft uvm.

*** Tickets jetzt bestellen ***

https://www.eps-kappes.de/de_tickets_river_of_trance.html

Ende wird voraussichtlich irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr Morgens sein.

Wenn ihr somit Bock auf richtig feinen #Trance Sound habt und ihr sowohl auf #Classics #Uplifting #Vocal #Trance steht, seid ihr hier genau richtig.

Wir freuen euch begrüßen zu dürfen. Für weitere Infos stehe ich euch gerne zur Verfügung.

Stay Tuned