2. Riverfest - Lebendiger Neckar

Spiel und Unterhaltung beim Lebendigen Neckar in Neckarsteinach

Am 18. Juni lockt der Aktionstag Lebendiger Neckar wieder zahlreiche Radfahrer, Wanderer und Gäste aus Neckarsteinach, Hirschhorn und Umgebung an den Neckar.

In diesem Jahr gibt es im hessischen Neckartal auf der Strecke zwischen Neckargemünd und Eberbach folgendes Programm:

Frühschoppen mit Live-Musik

ca. 11.00-13.00 Uhr Weißwurst Frühshoppen

ca. 13.00-14.00 Uhr Rockthebilly mit den ROCKASISTAS und Fat Chance® Bellydance Style mit AYANA TRIBE.Rockthebilly mit den ROCKASISTAS und Fat Chance® Bellydance Style mit AYANA TRIBE.

ca. 14.00-17.00 Uhr spielt die Band KISST

ca. 17.00-19.00 Uhr CHILLOUT

Am Lebendigen Neckar werden Sie ortsansässige Vereine mit verschiedenen Speisen, Getränke, Kaffee und Kuchen über diesen Tag versorgen.

Desweiteren haben die Feuerwehr, DLRG und Kindergarten für Kinder einiges vorbereitet.

Ein Hauch von Zauberei für Groß und Klein ist auch dabei. Auch die Schachfreunde werden mit verschiedenen Angeboten aufwarten.

Weiterhin wird ein kleiner privater Flohmarkt im Bereich des großen Neckarlauers stattfinden.

Hier schon einmal ein großes Dankeschön für die Mithilfe an:

Feuerwehr Neckarsteinach, DLRG Neckarsteinach & Hirschhorn, Ev. Kindergarten Schatzinsel, Schachfreunde Neckarsteinach, Angelsportverein Neckarsteinach, Musikfreunde Neckarsteinach.

Los geht’s im südlichsten Zipfel Hessens wie immer um 11 Uhr.

Besucher aus Richtung Eberbach/Mosbach oder Heidelberg kommend, können den Neckarlauer kaum verfehlen. Einfach auf der Bundestraße B45/37 Ortsmitte Richtung Schiffsanlegestelle abbiegen.

Parkplätze gibt es in den dortigen Straßen oder wieder an der B 37/45. Die S-Bahn fährt an diesem Tag alle 30 Minuten – in beide Richtungen.