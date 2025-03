Black & White Tourkonzert

Chorprojekt der Riverside Gospel Singers zum Mitsingen ab 8. Januar

Am Dienstag, den 8. April 2025, findet ein Konzert der Extraklasse statt, für das schon jetzt der Kartenvorverkauf begonnen hat. "BLACK & WHITE Gospel" ist das Thema einer Tournee der Gospel-Legende Deborah Woodson. Gemeinsam mit ihren Gospelmates und dem Gospelchor "Riverside Gospel Singers" wird sie ein gewaltiges musikalisches Feuerwerk abbrennen, das moderne Rhythmen und Songs genauso streift wie den traditionellen "Black Gospel". Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Evang. Michaelskirche Eberbach.

Deborah Woodson ist eine amerikanische Sängerin und Komponistin. Sie lebt heute in Köln und ist bekannt aus diversen Musicalrollen. Sie war Jurymitglied und Solistin bei den "Gospelawards" 2004 bis 2006, zudem Vocal-Coach bei DSDS / RTL sowie kürzlich als Jurorin in der Show All together now. Sie hat eigene Alben veröffentlicht und ist Buchautorin (z. B. "Wendepunkte" Brunnen Verlag). Ihr Statement: "Gospel ist meine Herzensmusik!" "Die Tournee ist so konzipiert, dass engagierte lokale Sängerinnen und Sänger im Gospelchor mit den Profis aus der Musikbranche zusammenkommen", beschreibt Chorleiter Thomas Stenchly vom Chor "Riverside Gospel Singers" das Konzept. "Als unser Gospelchor für das gemeinsame Konzert angefragt wurde, fanden wir das sehr interessant. Deborah Woodson, ihre Gospelmates und unsere Riverside Gospel Singers - das wird ein Highlight für die Region und Eberbach. Die musikalische Bandbreite unseres Chores ist groß.", so Stenchly.

Gleichzeitig bietet der Eberbacher Chor ein Chorprojekt an, das am 8. Januar startet. Für Gospelbegeisterte, ob mit oder ohne Vorerfahrung als Chorsänger, denen die einmalige Gelegenheit geboten wird sich mit den Riverside Gospel Singers an ca. 11 Probenabende auf das Konzert vorzubereiten. Die Proben finden mittwochs um 19.15 Uhr im Raum der Freien Evangelischen Kirche, Berliner Str. 5, in Eberbach statt.