Roadtour von Belgrad bis ans Schwarze Meer

Gerhard Müller erzählt von seiner musikalischen Reise mit Fahrrad und Gitarre entlang der Donau.

Die Lesung wechselt ab mit entsprechender Live Musik und wird mit schönen Einzelbildern über Beamer untermalt. Musik (Western Gitarre, Mundharmonika und Gesang), die ich auf meiner Fahrt immer gespielt habe, u.a. selbstgeschriebene Lieder in Deutsch und „Gassenhauer“ sowie Lieder, die während der Tour entstanden sind. Musik zum Mitsingen, Mitwippen und Mitklatschen.