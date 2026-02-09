Roasastoiner + Orlando Blues Trio

Seit fast 40 Jahren ziehen die Mannen um Heiko Arndt nun schon durchs Ländle, um ihre Art des „Schwoba Rock“ unters Volk zu bringen: Alte und neue Blues-, Hardrock- und Rock Klassiker in schwäbischem Gewand.

Das Orlando Blues Trio (O.B.T.) steht für authentischen, handgemachten Blues & Bluesrock – roh, ehrlich und ohne Schnörkel. Verwurzelt in der Region Stuttgart vereint die Band musikalische Erfahrung, Spielfreude und stilistische Vielfalt zu einem kraftvollen, eigenständigen Sound.

Maui (Vocals & Gitarre), Phil (Drums & Vocals) und Jochen (Bass) blicken auf jahrelange Bühnenerfahrung in unterschiedlichsten Formationen zurück. Diese musikalische Tiefe fließt in jedes Arrangement ein und prägt den unverwechselbaren Charakter der Band.

Seit der Neugründung im Dezember 2021 arbeitet O.B.T. in aktueller Besetzung an einem Programm, das weit über gewöhnliche Coverbands hinausgeht. Interpretationen von Künstlern wie Hendrix, Gary Moore, Joe Bonamassa, ZZ Top, Stevie Ray Vaughan oder T-Bone Walker werden bewusst neu gedacht – fernab der „totgespielten“ Klassiker, mit Fokus auf selten gehörte, aber musikalisch herausragende Titel.

Drei Musiker, ein Sound:

Gitarre, Bass, Schlagzeug – reduziert auf das Wesentliche, kompromisslos im Ausdruck, intensiv in der Wirkung. O.B.T. liefert schweißtreibenden Bluesrock mit Charakter, Energie und Seele – direkt, erdig und live ein Erlebnis.