Rob Heron & The Tea Pad Orchestra sprengen seit über einem Jahrzehnt mit Begeisterung Genregrenzen und vermischen Rockabilly, Blues, Country, Swing, Soul und vieles mehr zu ihrem musikalischen Schmelztiegel – und klingen dabei immer ganz nach sich selbst. Die Band, die in Newcastle beheimatet ist, aber aus verschiedenen Teilen Großbritanniens stammt, hat fünf Alben veröffentlicht und ausgiebig in Großbritannien und Europa getourt. Ihre Auftritte reichten von Glastonbury und dem Cambridge Folk Festival bis hin zu Dorfgemeinschaftshäusern und Scheunen. Bekannt für ihre energiegeladenen Live-Shows und ihren trockenen Humor, tourten sie bereits mit Größen der Americana-Szene wie Pokey LaFarge, The Dead South und Sierra Ferrell. Ihre Musik erschien bei Sleazy Records (Spanien) und Migraine Records (Deutschland), sie waren mehrfach in der BBC-Sendung „Loose Ends“ auf BBC Radio 4 zu Gast und ihre Musik wurde von Größen wie Marc Riley und Huey Morgan gespielt. Ihr sechstes Album „Feet First“ wurde in nur zwei Tagen in den Lightning Recorders Studios in Berlin aufgenommen. Das Studio ist bekannt für seine authentischen Analogaufnahmen, live im Studio und direkt auf Band. Diese besondere Art, einen musikalischen Moment einzufangen, ist auf dem neuen Album des Tea Pad Orchestra deutlich zu hören. Die Mitwirkung von Ben Powling am Saxophon hat den Sound der Band auf ein neues, aufregendes Niveau gehoben! Nach einem Jahrzehnt, in dem sie ihr Können perfektioniert haben, klangen sie noch nie so gut!

Rob Heron - Gesang/Gitarre

Tom Cronin - Mandoline/Mundharmonika/Gitarre

Ben Powling - Saxophon/Klarinette

Adam Richards - Bass

Paul Archibald - Schlagzeug

Gäste: Doc Puky - Baritonsaxophon/Axel Praefcke - E-Gitarre und Jason Starday