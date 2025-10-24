Rob Tognoni, bekannt als Der Tasmanische Teufel , begeistert seit über 40 Jahren Publikum auf der ganzen Welt mit seinem feurigen und dynamischen Gitarrenspiel.

Ursprünglich aus Tasmanien, Australien, sticht Robs explosive Energie und einfallsreicher Stil hervor, die Blues, Blues Rock und klassischen Rock mit charakteristischen Akzenten kombinieren, die seinen Sound einzigartig machen. Seine Einflüsse reichen von Legenden wie Cream, Hendrix, BB King und AC/DC, die alle in seinem musikalischen Gefüge hörbar sind.