Robby - Rottenburger Babyclub für Minis

Referent*in:

Stefanie Küpper

Ab 17. April 2023 startet der neue MINI-Kurs im Rottenburger Babyclub (ROBBY). Im ROBBY dreht sich alles um’s Baby im ersten Lebensjahr (zwischen September und Dezember 2022 geboren). Für sie gibt es altersgerechte Angebote, die zum Entdecken und Ausprobieren einladen. Es wird gesungen, und Finger- und Bewegungsspiele werden ausprobiert. Austausch über Entwicklung und Erziehung, neue Impulse für Zuhause und andere Eltern und Kinder aus der Umgebung kennenlernen gibt's für die Großen.

Leitung: Stefanie Küpper, Rottenburg, dreifache Mutter, Tagesmutter und ausgebildete erfahrene Leiterin für Kleinkindgruppen.

Die Eltern-Kind-Gruppe findet in einem gut geheizten Raum statt, in dem die Kleinen sich auch ohne Kleidung aufhalten können. An den 10 Terminen sollten die Großen an (eher) leichte Kleidung denken und für die Kleinen ein Handtuch oder eine Unterlage mitbringen. Kinderwagen können im Haus abgestellt werden.

Der Kurs findet jeden Montag bis einschließlich 10. Juli 2023 statt.