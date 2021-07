Robeat with Blanc & Noir - Summer Vibes

Foto: Julia Marie Werner Robeat Comedy Clash

2 außergewöhnliche Pianistinnen treffen auf den Europameister im Beatboxen. Ein Hochgenuss an klassischer Musik vereint sich zu einer spannenden Sound-Symbiose mit dem Beatboxer Robeat zu einem abwechslungsreichen Cross-Over Projekt.

Der Sommer Abend klingt mal poetisch, mal jazzy und mal rhythmisch in diesem energiegeladenem Programm mit dem Klavierduo Blanc & Noir und Robeat.

Yudum Çetiner und Selin Sekeranber bilden eines der aufregendsten Klavierduos der Gegenwart.

2010 gründeten die Pianistinnen das Klavierduo »Blanc et Noir«. Charakteristisch für das Musizieren der beiden Pianistinnen ist ihr außergewöhnlicher und origineller Stil, der durch eine Symbiose von traditioneller türkischer Musik im Zusammenspiel mit der abendländischen Klassik und künstlerischer Freiheit gekennzeichnet ist. Nach dem großen Erfolg bei dem »Ibla Grand Prize World Music Competition« in Italien, bei der sie aus 200 Teilnehmern hervorstachen und mit dem »Sonderpreis der Jury« ausgezeichnet wurden, begann die internationale Konzerttätigkeit des Duos. Seitdem arbeitete das Duo mit vielen renommierten Orchestern weltweit zusammen. In den folgenden Jahren erhielten die beiden Künstlerinnen Einladungen zu zahlreichen Musikfestivals, darunter das Lausanne Musikfestival, die PianoCity Milano, die Musikfestwochen Donau- Oberschwaben oder das Tallinn Musikfestival in Estland. Jüngst trat das Duo in Moskau in der Chamber Musik Hall der Philharmonie auf, ebenso beim Greenspring International Academy of Music in Richmond, Virginia Commonwealth Universität, James Madison Universität (USA). Sie gaben zahlreiche Konzerte in Zagreb, Kairo, Wien, Madrid, München, Bamberg, Stuttgart und Berlin im Zuge ihrer zweiten Albumveröffentlichung. Das Duo bearbeitete Fazıl Says weltbekanntes Werk »Kara Toprak – Black Earth« für zwei Klaviere, welches beim Musikverlag Schott erschien. 2014 erschien die Debüt-CD des Klavierduos »The Essence of Piano Duo« und 2018 wurde das zweites Album »Hands« bei A.K. Musik veröffentlicht.

Robeat gehört zu den talentiertesten Beatboxern weltweit und ist amtierender Europameister. Seit Jahren rockt er die Bühne auf zahlreichen Events und begeistert auch im TV und Kino. Das Ausnahmetalent verschlägt den Zuschauern immer wieder die Sprache. Als “human beatbox” – also nur mit Mikrofon und Stimme ausgestattet – demonstriert er die hohe Kunst der Mundakrobatik.

Seinen unverwechselbaren Stil, der sich aus harten Techno-Beats, schnellen Drum-and Base-Rhythmen und sanften Hip-Hop- Klängen zusammensetzt, spickt er geschickt mit Ausflügen in die Gesangs- und Comedy-Welt. Als One-man-Show, mit seinem Solo-Programm oder bei Gastauftritten mit renommierten Bands - von Hamburg über München bis Paris - ist Robeat überall unterwegs.

Robeat begeistert jung & alt und hebt Musikalität und Entertainment mit seiner Show auf ein neues Level.