Er ist „das beste Allroundtalent, das die Szene zu bieten hat“

(Eric Clapton) und wurde mit bislang fünf Grammies ausgezeichnet! Ende Juni/ Anfang Juli feiert ROBERT CRAY bei fünf Gastspielen ein besonderes Jubiläum auch in Deutschland. Die Tour trägt den Titel „2025 Out Driving Around Tour: Groovin‘ 50 Years“. Seit der Gründung seiner Band im Jahr 1974 steht der Name des US-amerikanischen Gitarristen/Sängers für eine vor allem im Konzert zündende „populäre Mischung aus Memphis-Soul, Rhythm & Blues und modernen Rock“ (Rockmusik Lexikon). Kritiker, das Publikum und seine Kollegen schätzen über alle Massen den „heißesten Blues-Mann, der niemals Baumwolle pflückte“ (New Musical Express). Er wurde von Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards in Chuck Berrys Begleitgruppe für den Film „Hail! Hail! Rock’n’Roll“ eingeladen, begeisterte bei den Welttourneen von Tina Turner beziehungsweise Eric Clapton, wirkte auf Alben der Blues-Legende John Lee Hooker mit. Selber hat THE ROBERT CRAY BAND um die zwanzig Tonträger aufgenommen. Da haben er, Richard Cousins (Bass), Dover Weinberg (Keyboards) und Schlagzeuger George Sluppick zweifelsohne die Qual der Wahl, um einen repräsentativen Querschnitt für das Best Of-Programm ihrer Auftritte zusammenzustellen!

ROBERT CRAY, der 2011 in die Blues Hall Of Fame aufgenommen wurde, sagte vor dem Tourstart in Rückblick auf seine 50-jährige Karriere: „Die Band macht mit dem gleichen Enthusiasmus und der gleichen Freude an dem, was wir tun, weiter - ganz gleich, wie viele Auszeichnungen wir erhalten. Heute ist alles, was zählt!“