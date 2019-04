Robert Forster & Band (AUS/USA/D)

Mit „Inferno“ legt der australische Singer-Songwriter Robert Forster sein erstes Soloalbum seit vier Jahren und sein zweites innerhalb von elf Jahren vor. Dieser Mann geht nur dann ins Studio, wenn er an seine Songs glaubt! Auf „Inferno“ finden sich genau neun Stücke, auf die das voll und ganz zutrifft. Auch hier bietet Forster wieder ein breites musikalisches Spektrum, angefangen bei dem munteren Top-Ten-Pop des titelgebenden Tracks „Inferno (Brisbane In Summer)" über den Beach-Groove-Song „Life Has Turned A Page" und „Remain“, das im New York des Jahres 1977 angesiedelt ist. Beendet wird dieses prägnante, scharfsinnige und aufregende Album schließlich mit dem großangelegten Epos „One Bird In The Sky“. Inferno ist 2018 in Berlin entstanden, im heißesten deutschen Sommer seit Jahrzehnten, unter der Regie des renommierten Produzenten und Tontechnikers Victor Van Vugt (Beth Orton: „Trailer Park“, PJ Harvey: „Stories From The City“, „Stories From The Sea“). Er hatte schon 1990 Robert Forsters erstes Solo-Projekt „Danger In The Past" produziert, ebenfalls in Berlin. Das Album bildet eine perfekte Mischung aus Bekanntem und Neuem. Wieder mit von der Partie sind die in Brisbane ansässigen Multiinstrumentalisten Scott Bromley und Karin Bäumler, die schon 2015 bei „Songs To Play“ mitgewirkt haben. Neu dabei sind Earl Harvin (Tindersticks, Mary J. Blige) am Schlagzeug sowie der Keyboarder Michael4