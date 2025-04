Robert Giegling & Soul Brass Brothers

Die frisch gegründete, hochkarätig besetzte Band spielt vor allem groovige Eigenkompositionen, die ins Herz und in die Beine gehen.

Über Robert Gieglings Debütalbum schrieb Randy Brecker auch: "This CD sounds very, very good (!) very nice and creative writing and playing from all concerned and is the style of music that I most enjoy keep up the great work!"

Der Heilbronner Trompeter studierte an der Musikhochschule Mannheim u. a. im Studiengang Jazztrompete, den er mit Bestnote abschloss. Aufenthalte in New York, New Orleans und Havanna prägten sein musikalisches Denken und Fühlen.