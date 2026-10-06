Robert Habeck mit Arctic Meltdown - Die Neuvermessung der Welt.

Die Arktis brennt, das ewige Eis schwindet und mit ihm die vertraute Stabilität unserer Welt.

Es ist ein stilles Sterben am Rande des Horizonts, dass doch unser aller Zukunft erschüttert.

Mit seinem neuen Buch „Arctic Meltdown“ wirft Robert Habeck einen aufrüttelnden, zutiefst persönlichen Blick auf die schmelzenden Pole und die globale Krise unserer Zeit. Diese Lesung ist mehr als eine Buchvorstellung – sie ist ein intensiver Abend voller drängender Fragen, leiser Hoffnung und dem unbedingten Appell zum Handeln. Wenn die Worte das Eis berühren, entsteht ein Raum für Aufbruch. Ein literarisches und gesellschaftliches Ereignis, das unter die Haut geht.

Robert Habeck war 2021 bis 2025 Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz; derzeit arbeitet er am Danish Institute for International Studies in Kopenhagen. Er ist Autor zahlreicher Romane und Sachbücher.