Robert Kreis: "Ein Abend mit Robert Kreis!"

Der niederländische Kabarettist, Pianist und Entertainer Robert Kreis gilt als einer der Väter der 20er-Jahre-Retrowelle, zu deren Protagonisten unter anderem die Berliner Künstler Max Raabe und Henry de Winter zählen.

Das Menjou-Bärtchen ist sein Markenzeichen. Früher als alle anderen, bereits seit 1980, widmet er sich der Unterhaltungsära der 1920er- und 1930er-Jahre. Anregung findet er in seiner umfangreichen Sammlung von Schellackplatten, Noten und Literatur aus jener Zeit. Sein besonderes Engagement gilt der Erinnerung an verfolgte jüdische Künstlerinnen und Künstler aus jener Zeit – dafür wurde Robert Kreis 2023 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Mit "Ein Abend mit Robert Kreis!" erleben Sie unvergessliche Momente mit dem gefeierten Entertainer, Sänger, Pianisten und Kabarettisten. Mit Charme, Eleganz und Wortwitz zaubert dieser Sie im Nu in die "Goldenen Zwanziger Jahre", in denen sich so viele Parallelen zu unserer Zeit finden lassen. Robert Kreis lässt diese Zeit wieder aufleben und fegt mit seiner schwungvollen Ein-Mann-Show am Flügel mühelos den Staub von den Tasten. In den Texten, Couplets und rasanten Wortspielereien zeigen sich die 20er von ihrer frischesten, frechsten und frivolsten Seite. Mit verblüffender Leichtigkeit spannt Kreis höchstvergnüglich einen unterhaltsamen Bogen zwischen Gestern und Heute. Parodien und Persiflagen entführen in die aufregende Welt des Amüsements, nicht ohne auch einen hintersinnigen Blick in die Zukunft zu wagen.