Robert Kreis - Ein Abend mit Robert Kreis

Trotz 5 Jahrzehnten Bühnenpräsenz fegt Robert Kreis ohne Ermüdungserscheinungen kreuz und quer durch Deutschland, um die Fahne der guten Unterhaltung hoch zu halten.

Er lässt in seinem Bühnenprogramm zahlreiche Erinnerungen Revue passieren und malt uns mit Hilfe seiner einzigartigen musikalischen Perlen der Weimarer Zeit ein buntes, schillerndes Bild der „Goldenen 20er Jahre“.

So hat er stets eine feine Spürnase für besondere Texte, mit denen er unter Einsatz seiner einmaligen Mimik und seines pianistischen Könnens Brücken baut vom Gestern zum Heute.

Damit ist er in seinem Genre konkurrenzlos geblieben und seine Theaterbesucher sind von Herzen gerne bei Robert Kreis!“

So wird er zum “Kreis“-verteiler der unbeschwerten Heiterkeit!

Lassen Sie sich begeistern durch perfektes Entertainment, voller Esprit und Humor!

Robert Kreis – oft kopiert, doch nie erreicht!