Robert Kreis - Eingekreist

Trotz 5 Jahrzehnten Bühnenpräsenz fegt Robert Kreis ohne Ermüdungserscheinungen kreuz und quer durch Deutschland, um die Fahne der guten Unterhaltung hoch zu halten.

Er lässt in seinem Bühnenprogramm hochkomische Erinnerungen an die Weimarer Zeit wieder aufleben und malt uns mit Hilfe seiner einzigartigen musikalischen Perlen ein buntes, schillerndes Bild der „Goldenen 20er Jahre“.

So hat er stets eine feine Spürnase für besondere Texte, mit denen er unter Einsatz seiner einmaligen Mimik und seines pianistischen Könnens Brücken baut vom Gestern zum Heute.

Damit ist er in seinem Genre konkurrenzlos geblieben und seine Theaterbesucher lassen sich von Herzen gern von ihm einkreisen!“

So wird er zum “Kreis“-verteiler der unbeschwerten Heiterkeit und sein Freundes-Kreis vermehrt sich ständig.

Lassen Sie sich begeistern durch einen der letzten großen Entertainer unserer Zeit und genießen Sie Stunden voller Esprit und Humor!

Robert Kreis – oft kopiert, doch nie erreicht!