ROBERT KREIS - Highlights aus all seinen Shows

Wer den Kabarettisten und Entertainer Robert Kreis erlebt, wird feststellen, wie zeitlos und aktuell die von ihm so geliebte Epoche geblieben ist: die 20er Jahre mit ihrer einzigartigen Form der leichten Unterhaltung.

Robert Kreis lässt diese Zeit wieder aufleben und fegt mit seiner schwungvollen Ein-Mann-Show am Flügel mühelos den Staub von den Tasten. In den Texten, Couplets und rasanten Wortspielereien zeigen sich die 20er von ihrer frechsten und frivolsten Seite. Stets kritisch und parodierend gelingt es ihm auf raffinierte Weise, aktuelle Beobachtungen aus unserer Zeit in die kabaretteske Welt von damals mit einzuspinnen. Elegant und mit unnachahmlicher Mimik „kreiselt“ er lustvoll durch ein Programm voller Highlights.

Lassen Sie sich begeistern von einem Theaterereignis voller Humor und Heiterkeit.

Veranstalter: Kulturbüro der Stadt Kornwestheim

Ort: Kultur- und Kongresszentrum Das K, Theatersaal, Stuttgarter Straße 65

Eintritt: 27,50 Euro (erm. 24 Euro)

Info: www.das-k.info