Robert Kreis – immer eine runde Sache!

Oft kopiert – doch nie erreicht!

Als Robert Kreis sein neues Programm mit dem Titel „Unkraut vergeht nicht!“ versah, konnte er gar nicht vermuten, dass sich schon kurz darauf die stets offenen Türen zur Kunst durch eine Pandemie abrupt schliessen werden und ihn so lange von seinem Publikum trennen. Der Programmtitel bekam plötzlich eine völlig andere Dimension, da die Theaterbesucher, Intendanten und Künstler eine lange kulturelle Durststrecke bewältigen mussten.

Wenn es durch eine Dürre so richtig „dicke“ kommt, braucht man eine gehörige Portion Humor, der wie ein Platzregen alles wieder grünen und wachsen lässt. So serviert Ihnen Robert Kreis erneut in Hülle und Fülle Juwelen der Weimarer Unterhaltung und spannt dabei mit verblüffender Leichtigkeit höchstvergnüglich einen unterhaltsamen Bogen zwischen Gestern und Heute.