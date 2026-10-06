Diesmal erwartet Sie ein besonderer Künstler im Programm. Mit Charme, Eleganz und Wortwitz zaubert dieser „Fliegende Holländer“ mit dem Menjou-Bärtchen Sie im Nu in eine der spannendsten Epochen:

die „Goldenen Zwanziger Jahre“ und präsentiert Ihnen Perlen der Kleinkunst. Robert Kreis lässt Sie die schweren Zeiten schnell vergessen und zaubert ein Lachen ins Gesicht! Nichts kann Kreis davon abhalten, sich an seinen getreuen Flügel zu setzen und sein Publikum auf unbeschwerte Art und Weise zu verführen. Mit verblüffender Leichtigkeit spannt Kreis höchstvergnüglich einen unterhaltsamen Bogen zwischen Gestern und Heute. Parodien und Persiflagen entführen Sie in die aufregende Welt des Amüsements und der Geschichte, doch immer mit einem hintersinnigen Blick in die Zukunft. Kreis wurde für sein Engagement 2023 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Lassen Sie sich das nicht entgehen: perfektes Entertainment, das niveauvolle Unterhaltung vom Feinsten garantiert.