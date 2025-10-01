Der Sänger, Songwriter und Gitarrist Robert LaRoche begann im Alter von 15 Jahren professionell aufzutreten. LaRoche stammt ursprünglich aus Holyoke, Massachusetts, und gründete 1982 die Power-Pop-Sensation The Sighs.

Die Band tourte ausgiebig durch Amerika mit Künstlern wie The Spin Doctors und The Gin Blossoms. 1996 löste sich die Band auf und LaRoche widmete sich seiner nächsten Karriere als Lead-Gitarrist und Co-Autor für die Sängerin Patricia Vonne aus Austin, Texas.

Im September 2015 veröffentlichte Robert seine Solo-Debüt-CD mit dem Titel „Patient Man“. LaRoches Songkunst ist fest in der amerikanischen Roots-Musik verwurzelt. Weitere Veröffentlichungen folgten zuletzt im September 2023 mit „Forevermore“. Die CD erhielt ebenso hervorragende Kritiken und landete landesweit sowohl in den Americana- als auch in den Alternative Country- Charts.