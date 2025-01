Robert Mayer Lecture „Wir müssen reden.“

Vogelgesang, ein leichter Wind, der Klang einer Gitarre, Wasserrauschen – unser Gehör ist ein wichtiges Tor in die Welt um uns herum, und es vollbringt beeindruckende Leistungen, Schall zu differenzieren.

Besonders beeindruckend ist dabei auch die menschliche Stimme und Sprache. Woraus besteht unsere Sprache und wie ist das Ohr in der Lage, die zu entziffern. Je weiter wir in diese Phänomene eintauchen, desto faszinierender und vielschichtiger werden sie. Mit Hilfe eigener Beispiele und unserem Handy als Analysegerät im Gepäck machen wir uns gemeinsam auf eine spannende Reise in die Welt der Ober- und Untertöne unserer menschlichen Kommunikation.

Referentin: Prof. Dr. Susanne Heinicke, Institut für Didaktik der Physik, Universität Münster