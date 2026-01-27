Robert Mayer Lecture

experimenta: Science Dome Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

Sprachmaschinen – Eine Philosophie der Künstlichen Intelligenz.

Was passiert, wenn wir immer öfter und ausgedehnter mit Künstlicher Intelligenz interagieren? Was macht es mit uns, wenn wir unsere geistigen Tätigkeiten an Sprachmaschinen wie ChatGPT oder Gemini auslagern, unser Leben von einem KI-Diener regeln lassen und unsere moralischen Fragen von einem Sprachmodell beantworten lassen, dessen Wertesystem von Unbekannten nach unklaren Kriterien und ohne politische Mandat programmiert wurde? In seinem Vortrag erklärt der Medienphilosoph Roberto Simanowski, warum die KI, mit der wir bereits täglich zu tun haben, ein dreifaches Identitätsproblem hat und einen vierfachen Souveränitätsverlust bedeutet.

Referent: Dr. Roberto Simanowski, Medienphilosoph

